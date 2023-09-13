هزة أرضية جديدة تضرب منطقة الحوز المغربية

شعرسكان منطقة الحوز المغربية بهزة أرضية جديدة، وذلك بعد زلزال مدمر ضرب المنطقة يوم الجمعة الماضي، وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ضحايا الزلزال الأليم:

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، زار المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين ضحايا الزلزال الأليم، وتبرع بالدم للمصابين.

وزار الملك مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للمصابين، وكذا الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

وأشارت الوكالة إلى أن حصيلة الزلزال ارتفعت إلى 2901 قتيل، و5530 جريحًا، فيما تم استقبال حوالي 2171 مصابًا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش آسفي.