عاجل
قنبلة نووية مائية تحول مدن بليبيا إلى مقابر للسكان.. فيديو روسيا تُعلن تدمير 3 زوارق أوكرانية مُسيّرة في البحر الأسود
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

هزة أرضية جديدة تضرب منطقة الحوز المغربية

هزة أرضية
هزة أرضية

 شعرسكان منطقة الحوز المغربية بهزة أرضية جديدة، وذلك بعد زلزال مدمر ضرب المنطقة يوم الجمعة الماضي، وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 ضحايا الزلزال الأليم:

 وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، زار المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين ضحايا الزلزال الأليم، وتبرع بالدم للمصابين.

txt

زلزال عنيف يضرب ساحل تشيلي بقوة 6,1 درجة

 وزار الملك مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للمصابين، وكذا الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

txt

زلزال عنيف وتسونامي.. العالم الهولندي يحذر ويحدد البلاد

 وأشارت الوكالة إلى أن حصيلة الزلزال ارتفعت إلى 2901 قتيل، و5530 جريحًا، فيما تم استقبال حوالي 2171 مصابًا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش آسفي.

مواد متعلقة

زلزال عنيف وتسونامي.. العالم الهولندي يحذر ويحدد البلاد

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2901 قتيلا و5530 مصابا
الجريدة الورقية