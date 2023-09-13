سانتوس يرحل عن منتخب بولندا بالتراضي

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم اتفاقه مع فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البولندي الذي تولى المهام الفنية يناير الماضي على الرحيل بالتراضي ، بسبب سوء النتائج الفنية تحت قيادته.



وتعرض المنتخب البولندي للخسارة خلال 3 مباريات بعد أن خاض 5 مواجهات في التصفيات، وكانت الخسارة الأخيرة لبولندا أمام متصدر المجموعة الخامسة منتخب ألبانيا بنتيجة (0-2) يوم الأحد الماضي.



ويحتل المنتخب البولندي حاليا المركز الرابع بمجموعته ولديه 3 مباريات متبقية من أجل اللحاق واقتناص تذكرة العبور للبطولة التي من المقرر أن تقام العام المقبل في دولة ألمانيا.

ويحتاج الفريق البولندي إلى إنهاء التصفيات في أحد المركزين الأول أو الثاني من المجموعة.





حرج بالاتحاد البولندي ..



على صعيد آخر كشفت صحيفة آس الإسبانية ، سر الخلاف الأخير بين الاتحاد البولندي لكرة القدم ، وليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة ، موضحة أن الخلاف بدء على هامش مشاركة بولندا في نهائيات كأس العالم بقطر

وأكدت الصحيفة ، على أن اللاعب البولندي ليفاندوفسكي وجه الدعوة للاعبي بولندا لتناول وجبة العشاء في إحدى مطاعم قطر أثناء كأس العالم 2022، ثم قام لرسال الفاتورة إلى اتحاد الكرة الأمر الذي أثار غضب المسؤولين هناك.



وخلال الساعات الأخيرة، تدخل أحد أصدقاء اللاعب البلولندي ، ويدعى توماس زاويسلاك نافيًا كل هذه الاتهامات، ومشددًا على أن اللاعب تحمل تكاليف العزومة بشكل شخصي دون إخطار السلطات الرياضية في بلاده.



