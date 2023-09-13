فركشت خطوبتها وحاولت إنهاء حياتها بحبة الغلة

قامت طالبة بالصف الثالث الإعدادى بمحافظة الدقهلية، على محاولة لإنهاء حياتها بتناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال "حبة الغلة"؛ بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة لفسخ خطبتها.



وتم نقلها إلى مستشفي السنبلاوين المركزي لتلقي العلاج اللازم لها وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى السنبلاوين المركزى بوصول"، طالبة بالصف الثالث الإعدادي ومقيمة قرية البقلية مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابها".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة الى المستشفي وبسؤال والدتها 54 عاما، ربة منزل، قررت بتناول نجلتها قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال والمعروفة بـ"الحبة القاتلة"، مما أدى إلى حدوث إصابتها، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب فسخ خطبتها ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.



وفي واقعة منفصلة عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة ، المنعقدة في التجمع الخامس، متهم لإدانته بسرقة سيارة من أحد الأشخاص بالإكراه في منطقة التجمع بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا،



ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة سرقة المجني عليه سائق تاكسي بالإكراه رغمًا عنه، وذلك بعد إشهار سلاح أبيض في وجهه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على السيارة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة أن المتهم أوقف المجني عليه طالبًا توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وحال سيرهما أشهر سلاح أبيض في وجهه طالبًا منه الترجل من السيارة، وحينما رفض الانصياع لأوامره استعمل سلاحه فيه ما أسفر عن إصابته بجرح في جسده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.