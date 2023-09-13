كشف ملابسات سرقة 15 تابلت من مدرسة في السويس

تمكن قطاع الأمن العام، في كشف غموض سرقة أجهزة تابلت من إحدى المدارس بالسويس، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، بسرعة ضبط مرتكبي الجرائم.



وتلقى قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، بلاغًا من مديرة مدرسة كائنة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة 15 جهاز لوحي «تابلت»، خاصين بالمنظومة التعليمية، مجموعة من الأسلاك النحاسية والخراطيم، من داخل مخزن بالدور الأرضى بذات المدرسة.

وحددت التحريات بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، مرتكبا الواقعة وهما «بائع خردة، وشقيقه»، لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أرشدا عن جزء من المسروقات.

وفي السابق عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة ، المنعقدة في التجمع الخامس، متهم لإدانته بسرقة سيارة من أحد الأشخاص بالإكراه في منطقة التجمع بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا،



ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة سرقة المجني عليه سائق تاكسي بالإكراه رغمًا عنه، وذلك بعد إشهار سلاح أبيض في وجهه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على السيارة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة أن المتهم أوقف المجني عليه طالبًا توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وحال سيرهما أشهر سلاح أبيض في وجهه طالبًا منه الترجل من السيارة، وحينما رفض الانصياع لأوامره استعمل سلاحه فيه ما أسفر عن إصابته بجرح في جسده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

