مشروع هارب هو مشروع بحث علمي أجرته القوات الجوية الأمريكية من عام 1990 إلى عام 1995، وكان هدفه دراسة الأيونوسفير، وهي الطبقة العليا من الغلاف الجوي للأرض، استخدم المشروع سلسلة من الهوائيات لنقل موجات الراديو عالية التردد إلى طبقة الأيونوسفير.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن بعض الناس تعتقد أن مشروع هارب يمكن استخدامه لإنشاء زلازل اصطناعية كبيرة، لكن لا يوجد دليل يدعم هذا الادعاء. في الواقع، يتفق المجتمع العلمي على أن مشروع هارب غير قادر على خلق زلازل كبيرة.

وأشارت الجمعية، إلى أن موجات الراديو التي يستخدمها مشروع هارب ليست قوية بما يكفي لإحداث ضغط كافٍ على القشرة الأرضية لإحداث زلزال، وتحدث الزلازل بسبب الإطلاق المفاجئ للضغط الذي تراكم مع مرور الوقت في القشرة الأرضية، ويمكن أن يكون سبب هذا الضغط مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك تكتونية الصفائح والنشاط البركاني وسحب المياه الجوفية، ليس لدى مشروع هارب القدرة على توليد ما يكفي من الضغط لإحداث زلزال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن موجات الراديو التي يستخدمها مشروع هارب ليست مركزة بدرجة كافية لاستهداف منطقة معينة. فهي ستنتشر على مساحة واسعة، مما يجعل من الصعب إحداث زلزال في مكان معين.

بالرغم من أن مشروع هارب غير قادر على إحداث الزلازل، إلا أن البعض يعتقد أنه يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، مثل تعطيل أنظمة رادار العدو. ويعتقد آخرون أنه يمكن استخدامه لتعديل الطقس، لكن لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات أيضًا.

توقف مشروع هارب في عام 1995. ومع ذلك، فإن البحث الذي تم إجراؤه ساعد العلماء على فهم الأيونوسفير بشكل أفضل. ويمكن استخدام هذه المعرفة لتطوير تقنيات جديدة للاتصالات والملاحة والتنبؤ بالطقس.

ولفتت الجمعية الفلكية بجدة، إلى انه لا يوجد دليل على أن مشروع هارب قادر على توليد زلازل صناعية مدمرة.



