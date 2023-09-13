رونالدو على رأس ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل الجولة السادسة

يتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، وذلك بعد مرور خمس جولات فقط من دوري روشن.

ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل الجولة السادسة

وتمكن رونالدو من تسجيل 6 أهداف ويبتعد بفارق هدف وحيد عن ساديو ماني الذي سجل 5 أهداف ومعه عبدالرزاق حمدالله في المركز الثاني، وجاء ترتيب الهدافين كالآتي:-

رونالدو في المركز الأول بـ 6 أهداف.

ساديو ماني وحمدالله في المركز الثاني بـ 5 أهداف.

ميتروفيتش وفراس البريكان ومالكوم في المركز الثالث بـ 4 أهداف.

يشهد يوم الخميس مواجهتين في استكمال مباريات الدوري السعودي بعد توقف 12 يوم لخوض المنتخب السعودي معسكرًا في مدينة نيوكاسل بانجلترا، وتستمر الجولة حتى يوم السبت المقبل، ويخوض النصر مواجهة أمام نادي الرائد يوم السبت بينما سيلعب نادي الاتحاد أمام الأخدود.