المشدد لمتهم بسرقة سائق تاكسي في منطقة التجمع

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة ، المنعقدة في التجمع الخامس، متهم لإدانته بسرقة سيارة من أحد الأشخاص بالإكراه في منطقة التجمع بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.



ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة سرقة المجني عليه سائق تاكسي بالإكراه رغمًا عنه، وذلك بعد إشهار سلاح أبيض في وجهه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على السيارة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة أن المتهم أوقف المجني عليه طالبًا توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وحال سيرهما أشهر سلاح أبيض في وجهه طالبًا منه الترجل من السيارة، وحينما رفض الانصياع لأوامره استعمل سلاحه فيه ما أسفر عن إصابته بجرح في جسده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وفي واقعة آخرى عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين في القضية رقم ۲۷۹۲ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الاميرية والمقيدة برقم٨٤٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم العشريني ويعمل سائق أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.