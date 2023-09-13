السيطرة على حريق كابل كهرباء في الشروق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة، على حريق نشب فى كابل كهرباء بجوار مول شهير بمنطقة الشروق، دون وقوع إصابات.



وكانت قد تلقت أجهزة الأمن بمديرية القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بكابل كهرباء بشارع البحر الأحمر فى الشروق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي واقعة أخرى تلقي قسم شرطة القطامية إخطارا من أحد الأهالي باندلاع حريق نشب داخل مصنع مراتب بطريق العين السخنة القادم من القاهرة، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق، أسفر الحريق عن إصابة 3 عمال من الدرجة الأولى وإصابة عاملين بالاختناق وتم نلقهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.