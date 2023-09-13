مولر يحطم رقم فرنسا القياسي في ٢٠٢٣

تمكن توماس مولر لعب المنتخب الالماني منه كسر عذرية شباك المنتخب الفرنسي بعد الهدف الذي سجله في مرماهم أمس الثلاثاء خلال مواجهه المنتخبين.

ولعب الفريقان امس الثلاثاء في مدينه دورتموند لقاء ودي انتهى بفوز الماكينات بهدفين لهدف ، وجاء هدف التقدم عبر لاعب توماس مولر في الدقيقه الرابعة من بداية اللقاء.

وبهذا الهدف يكون المنتخب الفرنسي قد استقبل اول اهدافه عام 2023 بعد ان اهتزت شباك المنتخب الفرنسي بثلاثية خلال مواجهه نهائي كاس العالم بقطر العام الماضي امام الارجنتين ، خلال اللقاء الذي انتهى بتفوق راقصي التانجو برباعية مقابل هدفين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي ايضا بالتعادل الايجابي بثلاثية لكل منهما وكانت تلك الأهداف هي الاخيره في شباك الارجنتين.

اهداف اللقاء..

وانتهى اللقاء الذي اقيم بالامس في مدينه دورتموند بتفوق المانيا بثنائية مقابل هدف حملت توقيع كل من توماس مولر وليروي ساني للمنتخب الالماني فيما جاء هدف فرنسا الوحيد من ركل الجزاء سددها بنجاح اللاعب انطوان جريزمان.