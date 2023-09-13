تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 36951 سيدة بالشرقية| صور

خلال 3 أيام من انطلاق مبادرة أيامنا أحلى..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 11957 سيدة بجانب تقديم وسائل تنظيم الاسرة لعدد 8234 سيدة وذلك خلال اليوم الثالث من انطلاق الحملة التنشيطية ضمن مبادرة أيامنا أحلى وتحت شعار "حقك تنظمي" والتي بدأت فعالياتها يوم الاحد الماضي الموافق 10 سبتمبر وتستمر حتى الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 بمراكز "الزقازيق- منيا القمح - فاقوس - منشأة أبو عمر -صان الحجر - أبو حماد - القرين - ديرب نجم- بلبيس".

أوضح وكيل وزارة الصحة أن اجمالي عدد السيدات المستفيدات من الخدمات الطبية بالحملة علي مدار ال 3 أيام الماضية بلغ 36951 سيدة والمستفيدات من وسائل تنظيم الأسرة بلغ 26131 سيدة حيث تم تقديم خدمات متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بمعرفة الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربين على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها ولضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية والقري بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تقدم خدماتها من خلال 268 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي وعدد 13 طبية متنقلة ومشاركة 113 طبيب مدرب و 303 ممرضة و 541 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، تم تدريبهم علي أعمال الحملة وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المؤتمرات العلمية وورش العمل تُعد فرصة أمام الاطباء والباحثين للاطلاع والتعرف على كافة الأبحاث والدراسات المتقدمة في كافة التخصصات الطبية، والتي من شأنها أن تُساهم في إحداث طفرة في القطاع الصحي مما ينعكس آثارها الإيجابية على الوصول لمجتمع صحي وسليم.

وفي هذا الاطار أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم القلب بمستشفى الزقازيق العام، والذي اقامته مديرية الشئون الصحية بقاعة الإحتفالات بنادي الشرطة بمدينة الزقازيق، في حضور الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية بالشرقية، والدكتور السيد فرج رئيس المؤتمر، والدكتور حسام عطية رئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير مستشفى الزقازيق العام، وأساتذة القلب بجامعة الزقازيق وجامعة الأزهر والجامعات الأخرى، وأطباء القلب بمستشفيات الصحة، والمستشفى العسكري بالشرقية.

بدأت فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم القلب بمستشفى الزقازيق العام بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها عزف السلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي يوضح مراحل إنشاء قسم القلب، وتطوره والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال وحدة القلب المفتوح ووحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، والإمكانيات والتجهيزات الخاصة بالقسم.

وأعرب نائب محافظ الشرقية عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي مثمناً الجهود التي تبذلها مديرية الشئون الصحية بالشرقية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وحرصها على تطوير الكوادر الطبية التابعة لها في جميع التخصصات متمنياً للمشاركين في المؤتمر الخروج بورش عمل فعالة ومثمرة وتحقيق الاستفادة للجميع.

ومن جانبه قدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لوزير الصحة ومحافظ الشرقية لدعمهما الدائم والمستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير منافذ تقديم الخدمات الصحية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات، وكذلك الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع كفاءة الكوادر العاملة مثمنا التعاون المشترك بين المديرية وجامعة الزقازيق، في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة ومؤكداً علي أهمية هذه المؤتمرات العلمية ، في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية.

وخلال فعاليات المؤتمر تم عرض سيناريوهات عملية عديدة ومحاضرات علمية غنية، تضم دور أشعة الإيكوكارديوجرافي في التعامل مع الحالات الحرجة، والوعود المتخذة للعناية بمرضى فشل عضلة القلب، واستخدام CRT لإنقاذ الحالات الحرجة، ودور جراحات القلب المفتوح في إنقاذ الحالات الحرجة.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قدم وكيل وزارة الصحة درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تسلمه نيابة عنه الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ تكريما لجهود محافظ الشرقية ودعمه الدائم للمنظومة الصحية بالمحافظة وكذلك الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.