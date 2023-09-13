جامعة سوهاج تحصد الميدالية الذهبية لأفضل بحث علمي بأسبوع الجامعات المصرية بحلوان

حصدت الطالبة أسماء قبيصى خلف الله بالفرقه الأولي بكلية الآداب، على المركز الأول "الميدالية الذهبية" فى مسابقة أفضل عرض تقديمي لأفضل فكرة بحث علمي، وذلك ضمن مسابقات النشاط العلمي، بختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر بحلوان. صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه شارك بالنشاط العلمي والتكنولوجي بأسبوع شباب الجامعات المصرية ٦ طلاب من الكليات المختلفة بالجامعة، تنافسوا في العديد من المسابقات العلمية،