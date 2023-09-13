لليوم الرابع على التوالي.. استمرار فعاليات حملة «حقك تنظمي » بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر ، إستمرار فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، تحت شعار "حقك تنظمي"؛ وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، وذلك لليوم الرابع على التوالى بمراكز ، بني مزار و مركز ومدينة المنيا ، و أبو قرقاص، و العدوة ، والتى بدأت الأحد 10 سبتمبر ، وتستمر حتى الخميس 14 سبتمبر ، وذلك فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، كحق مكفول لجميع المواطنين ، مؤكدا ، أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات و وسائل تنظيم الأسرة مجانا ، بجميع مراكز وقرى المحافظة ، عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية و المستشفيات

واضافت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام ادارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا ، أنه سيتم توقيع الكشف الطبى وتقديم خدمات تنظيم الاسرة بالعيادات المتنقلة و الثابتة و توفير وسائل تنظيم الاسرة الحديثة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي

واوضحت بدوي ، ان المرحلة الثانية من الحملة ، والتى انطلقت من خلال العيادات المتنقلة والثابتة ، تقدم خدماتها لليوم الرابع الأربعاء 13 سبتمبر بمركز ومدينة المنيا ، بقرى ( الحوارته - الدوادية - نزلة حسين - زاوية سلطان - المنيا الجديدة - التقوى - صاروفيم - فرج الله - عزبة الوابور - الصعايدة - أبو فليو - كيمو - الزاوية القبلية والبحرية - المزرعة - السلخانة )، بقرى مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، وتشمل (الشيخ مسعود - القايات - كفر المغربى - مفوز طيبة ) ، وبقرى مركز ومدينة بنى مزار ، وتشمل ( الجرنوس - شلقام - أعطو - بنى على - ساقولا - توابع الجرنوس) ، وبقرى مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا ، وتشمل (بنى عبيد - البربا - السلطان حسن - بلنصورة ) .