فوز جنوب الوادي بالمركز الثالث فى الخط بمنافسات أسبوع شباب الجامعات

أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، فوز الطالب عبدالكريم محمد صادق أبوالقاسم بالمركز الثالث بمسابقة الخط العربي ضمن منافسات النشاط الثقافي، بمنافسات اسبوع شاب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان.

مشاركة الجامعة فى المسابقات

وبيّن الدكتور عبد الحق سيد القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ورئيس الوفد أن الجامعة تشارك في النشاط الرياضي في مسابقات تنس الطاولة طلبة وطالبات، وفى النشاط الثقافي في مسابقات القرءان الكريم ، المراسل التليفزيوني، دوري المعلومات، الخط العربي ، والانشاد الديني وفى النشاط العلمي في مجال البرمجة وفى النشاط الاجتماعي بمسابقة الشطرنج طلبه وطالبات.

وحث رئيس الجامعة الطلاب المشاركين على بذل الجهد وتحقيق مراكز متقدمة في فعاليات ومسابقات الأسبوع، مطالباً أفراد البعثة بالمنافسة الشريفة بمسابقات الاسبوع مع الالتزام التام بالروح الرياضية والاخلاق الحميدة والتقاليد الجامعية، متمنياً لهم التوفيق بفعاليات الأسبوع.

وتتضمن فعاليات الأسبوع أنشطة رياضية وفنية و اجتماعية وثقافية وعلمية وجوالة بمشاركة (45) من الجامعات والمعاهد المصرية.