عاجل
رئيس الوفد يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا السيسي يتابع خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسيريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار بالكونفدرالية الأفريقية

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

 

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

 

وتضم القائمة  الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء.

 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

 

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

 

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي
 

الجريدة الورقية