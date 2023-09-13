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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تحركات داخل بايرن ميونخ لمنع ريال مدريد من ضم ديفيز

ديفيز
ديفيز

يعمل مسؤولو نادي بايرن ميونخ على تحصين ألفونسو ديفيز بعد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه على رأسها ريال مدريد.

ويملك ألفونسو ديفيز عقدا مع نادي بايرن ميونخ يمتد حتى صيف 2025.

ويعتبر ديفيز من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها بايرن ميونخ مما يدفع النادي البافاري للتحرك من أجل تحصين اللاعب الكندي خوفا لرحيله لفريق آخر.

وسط التغييرات الإدارية التي حلت على النادي البافاري، يأمل النادي في حماية عقد لاعبه ديفيز من الأندية الراغبة بضمه.

وتوقفت مفاوضات تجديد عقد ديفيز منذ رحيل المدير الرياضي حسن صالح حميديتش بعدما كان في محادثات مع ممثلي اللاعب الكندي في وقت سابق.

وترغب إدارة النادي الألماني في مواصلة المحادثات لكن الأمر سيكون صعبا لإقناع وكيله من الناحية المادية والرياضية لتمديد العقد.

ولدى بايرن ميونخ أفضلية حول دخول المدير التقني الجديد ماركو نيب، في صفقة ضم ديفيز إلى النادي البافاري، ما جعله العلاقة موثقة بوكيل اللاعب.
 

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