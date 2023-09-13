تجديد عقد ديفيز على رأس أولويات بايرن ميونخ

تستعد إدارة نادي ريال مدريد الاسباني للدخول في مفاوضات جده مع الكني الفونسو ديفيز ظهير فريق بايرن ميونخ لبحث امكانيه ضمه خلال فتره الانتقالات الشتوية المقبله يناير 2024.



واشار تقارير المانية اليوم الاربعاء الى ان بايرن ميونخ يسعى الى تحصين اللاعب وتمديد فتره تعاقده بدلا من تعاقده الحالي المحدد نهايته في يونيو من عام 2025.

وواصلت التقارير حديثها عن اللاعب مشيره الى ان التغييرات التي حدثت اخيرا في النادي البافاري على الصعيد الاداري قد تدفع عدد من نجوم الفريق الى الرحيل وعلى راسهم الفونسو ديفيز.

واختتمت موضحة ان ريال مدريد الاسباني من المنتظر ان يعقد جلسة مع ممثلي اللاعب خلال الايام القليله المقبلة واستطلاع امكانية ضمه خلال شتاء العام المقبل ومعرفه مرونه الظهير الكندي في الانتقال الى الليجا وتمثيل ريال مدريد بدايه من العام المقبل.

تحصين اللاعب..

ولم تفصح التقارير في الوقت ذاته عن الامور التي تسعى ادارة بايرن ميونخ الى توفيرها للاعب من اجل منع اغراءات النادي الاسباني لضمه مشيره الى ان الاتجاه الاقرب قد يكون الاستعانة بأقرب الرموز الاداريه المتواجده حاليا في بايرن ميونخ لعقد جلسه مع ممثلي اللاعب والاستقرار على تمديد التعاقد لفترة اضافية.