تاريخياً .. منتخب الجزائر يواصل تفوقه على السنغال قرابة ال٢٠ عاما

واصل منتخب الجزائر تفوقه على نظيره السنغالي تاريخيا لفتره تقارب ال 20 عاما عقب فوزه بالأمس بهدف من دون رد خلال اللقاء الودي الذي أقيم بينهما في إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة أمم افريقيا مطلع العام المقبل بدولة الساحل العاج.

كان المنتخب السنغالي قد تمكن من تحقيق الفوز على نظري السنغالي في اخر مواجهة بينهما اقيمت عام 2004 بالانتصار بثنائية مقابل هدف في مواجهه وديه ايضا.

لقب أمم أفريقيا ..

كما تمكن المنتخب الجزائري من تحقيق الفوز على السنغال بهدف من دون رد في نهائي بطولة امم افريقيا التي نظمتها مصر عام 2019 خلال اللقاء النهائي عبر اللاعب بغداد بونجاح.

إشادة بلماضي..

وفي هذا الصدد أشار جمال بلماضي المدير الفني للخضر الى ان المنتخب الجزائري تمكن من استعاده هيبته مجددا بالفوز بالامس على منتخب عريقه يملك عدد من النجوم اصحاب الطابع العالمي.

وواصل قائلا لعبوا الجزائر الان اصبحوا يتمتعوا بخبرات عاليه في مثل هذه النوعيات من المباريات وعلى الجميع توفير كامل الدعم لهم لنتمكن من العوده الى الرياده الافريقيه مجددا.

كما اشاد بالماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي اعقب مواجهه الامس الوديه بلاعبه سفيان فيجولي واصفا اياه بانه من ضمن الاوراق الرابحه التي يمتلكها منتخب الجزائر الان