مدير تعليم قوص يترأس إجتماعا لقيادات الإدارة بالتزامن مع بدء الدراسة بالمدارس

ترأس طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية ، بمكتبه اليوم الأربعاء ، إجتماعا تنسيقيا بالتزامن وقرب بدء العام الدراسي الجديد إستهدف خلاله حضور مدير التعليم العام ومديرى المراحل التعليمية و رئيس ونائب مجلس أمناء الادارة ومدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية والتنسيقات بالإضاف الى مدير الشئون المالية والإدارية وتوجيه التربية الاجتماعية وقسم البيئة والسكان و التطوير التكنولوجى و الإحصاء و المتابعة و الامن و شئون الطلبة و الوحدة المنتجة و المباني و التخطيط و العلاقات العامة .

فى البدايه ناقش مدير عام الإدارة مع الحضور بنود الكتاب الدوري رقم (33) الصادر بتاريخ 7 سبتمبر الجاري والخاص بإجراءات الإستعداد للعام الدراسي 2024/2023م مع الإلتزام بكافة البنود الواردة به ، كما ناقش القرار الوزاري رقم (17) ( الصادر بتاريخ 2023/9/5م بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية الخاصة مع الالتزام وعدم بيعه بالمدارس مع دراسة تنفيذ القرار الوزاري رقم (63 ) الصادر بتاريخ 3/ 9 / 2023م بشأن المصروفات المدرسية .

كما شكل مدير الإدارة أثناء الإجتماع لجنة فنية تبدأ عملها باكر تضم عضو التخطيط و عضو متابعة و عضو ميني لإعادة فحص وتقييم مباني المدارس الموجودة مشددا على ضرورة التنسيق الجدى مع هيئة الأبنية التعليمية لإزالة الغرف العشوائية والأبواب الحديدية الموجودة على السلالم المدارس وإعداد تقرير عن أي مبنى غير صالح او به أي ملاحظات لرفعها للهيئة والوزارة وذلك في موعد أقصاه 10 أيام من الآن حتى يمكن اتخاذ إجراءات الادارية لتوزيع الطلاب أو توفير بدائل لهم .

كما تطرق إجتماع اليوم إلى ضرورة المتابعة الفنية اليومية للمدارس من خلال تواجد مديرى المراحل بالمدارس حتى ال 12 ظهرا يوميا و دراسة آلية توزيع ال ٣٠ ألف معلم وتسكينهم على مناطق العجز و تكوين مجموعات عمل داخل الادارة لإنتاج البرامج التعليمية وتقديمها للطلاب مع إتاحة المنافسة للتصعيد للوزارة وعمل معارض اهلا مدرستي بالتنسيق مع الوحدة المنتجة والتربية الاجتماعية على مستوى الادارة .

التنسيق مع مدير ادارة الأزهر الشريف حول الطلاب الذين يقومون بالتقدم بنظام المنازل في التعليم الحكومي على أن يقدم الطالب إفادة من إحصاء الأزهر معتمدة بعدم وجودهم على قاعدة بيانات الأزهر كما تم مد فترة استلام التحويلات التي تم تسليمها إلى 2023/9/20م حتى تقوم الإدارات والمديرية بالفحص وإبداء الرأي مع رفض أي تحويلات داخلية في الثانوي .