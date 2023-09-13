ديشامب يكشف حجم إصابة مبابي

كشف ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، حجم إصابة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد المدرب الفرنسي أن مبابي يعاني من مشكلة في الوتر الرضفي، لكنها ليست خطيرة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني رفض المخاطرة باللاعب حتى لو على سبيل الدفع به كبديل في الشوط الثاني، ونفس الأمر للمدافع دايوت أوباميكانو.

تصريحات مبابي

تحدث المدرب في تصريحات لأحد القنوات الفرنسية، حيث قال: "مبابي يعاني من مشكلة في الوتر الرضفي، لكنها ليست خطيرة، لكنها تزعجه".

وأضاف: "الجهاز الفني قررعدم المخاطرة باللاعب حتى كبديل في الشوط الثاني، كما أن الأمر ذاته بالنسبة للمدافع، دايوت أوباميكانو، الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة".

بينما تطرق للحديث عن أزمة بوجبا وحصوله على مواد منشطة: "بالتأكيد متفاجئ للغاية، لكن سنتابع ما يحدث له، لقد مر بالكثير من الصعوبات في الفترة الأخيرة".

وأختتم المدرب الفرنسي تصريحاته: "هناك وقت للحديث معه في الأيام المقبلة، لكن خلال الفترة الماضية تواصلت معه عبر الرسائل، لا أعتقد أنه تعاطى هذه المنشطات عن عمد، لكن المادة الفعالة موجودة في جسده".

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات الإيطالية قررت إيقاف بوجبا مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.