بدء تنفيذ توصيلات الشوارع الجانبية للصرف الصحي بالزينية في الأقصر

أكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر، أنه بالتنسيق مع اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر ومع الشركات المنفذة للمشروع، تم وصول معدات حفر عداية السكة الحديد بواسطة شركة المقاولون العرب فرع البحر الاحمر.

وأضاف أنه جارى تنفيذ توصيلات الشوارع الجانبية بالزينية بحرى تنفيذ شركة المقاولون العرب فرع البحر الاحمر ، وكذلك أعمال التركيبات الميكانيكية لغرف الهواء علي خط السيب للزينية بمواسير قطر 1200 مم تنفيذ شركة جبالكو مصر للمقاولات العمومية بالمدامود بحرى، بالإضافة إلى انه أثناء تفقد رئيس المدينة لاعمال مشروع الصرف الصحي ومتابعة سير الاعمال وعدم تأثير الأعمال علي إنتقال المواطنين علي الطرق وإختيار طرق بديلة للسير، وجه بمتابعة الإدارة الهندسية ورؤساء القرى للأعمال ومعاونة الشركات المنفذة في إزالة المعوقات فورا لسرعة نهو المشروع .