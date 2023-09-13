محافظ قنا يُعاين أنواع وعينات أرضيات الكورنيش الشرقي الخاضع للتطوير

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة إجمالية تصل إلي 255 مليون جنيه، تحت إشراف مديرية الاسكان والمرافق.

وأوضح محافظ قنا، أن لمشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل ويتضمن من متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

توجيهات الرئيس

وأضاف الداودي أن ذلك يأتى استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين .

معاينة الخامات

وعقب الاجتماع استعرض محافظ قنا، عدد من أنواع وعينات السيراميك والرخام والجرانيت والإنترلوك المستخدمة في الأرضيات ، لإختيار أفضل الأنواع والخامات المعروضة ، والتوافق على الألوان المناسبة ، التى تتماشى مع التصميم العام للكورنيش، وذلك لضمان تنفيذه بالجودة والمظهر الذى يليق بأبناء المحافظة .