بلماضي يكشف حقيقة إقامة مباراة ودية بين الجزائر ومصر

أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر أن مباراتهم الودية ضد منتخب مصر في شهر أكتوبر المقبل، لم تتأكد.



أضاف بلماضي في تصريحاته أن مباراة مصر الودية في شهر أكتوبر المقبل لم تتأكد بعد، وتابع أن المنتخب الجزائري يجهز لخوض مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي المقبل بأكتوبر.



وأضاف أنهم يواجهوا صعوبات لأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بلا رئيس في الوقت الحالي.

وكان الاتحاد المصر لكرة القدم أكد أن المنتخب سيخوض في شهر أكتوبر مباراتين وديتين، في التوقف الدولي.

وواصل أن مباراة منهم من الممكن أن تكون أمام الجزائر، ونبحث عن مباراة ودية آخرى.

أضافت التقارير صحفية أن مباراة مصر والجزائر ستكون في الكويت، وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في البطولة العربية.

وسبق ألتقى المنتخبين 25 مرة أنتصر الفراعنة 7 مرات مقابل 9 انتصارات لمحاربي الصحراء، بينما حسم التعادل على المواجهة 9 مرات.

