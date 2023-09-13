إنطلاق مبادرة تطهير خزانات مياه المدارس والمعاهد الأزهرية بالبحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إنطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات مياه المدارس والمعاهد الازهرية مجانا بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد

وبدأ فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة باعمال تطهير وتعقيم الخزانات لضمان جودة مياه الشرب التى تصل لأبنائنا في المدارس على أن يتم الانتهاء من أعمال التطهير بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية قبل بدء العام الدراسي

ويقوم فريق المعامل بإجراء كافه التحاليل الكيميائيه والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه فور الانتهاء من أعمال التطهير للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية

ويواصل فريق المعامل أعمال تطهير وتعقيم خزانات المدارس والمعاهد من خلال فرق متخصصة

ومن جهة اخري يقوم قطاع المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لاجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة.