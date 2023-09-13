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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق مبادرة تطهير خزانات مياه المدارس والمعاهد الأزهرية بالبحر الأحمر

تعقيم الخزانات
تعقيم الخزانات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى  بالبحر الأحمر، إنطلاق مبادرة  تطهير وتعقيم خزانات مياه المدارس والمعاهد الازهرية مجانا بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد

وبدأ فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة  باعمال تطهير وتعقيم الخزانات لضمان جودة مياه الشرب التى تصل لأبنائنا في  المدارس على أن يتم الانتهاء من أعمال التطهير بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية قبل بدء العام الدراسي  

ويقوم فريق المعامل بإجراء كافه التحاليل الكيميائيه والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه فور الانتهاء من  أعمال التطهير للتأكد من مطابقتها  للمواصفات الصحية

ويواصل فريق المعامل أعمال تطهير وتعقيم خزانات المدارس والمعاهد من خلال فرق متخصصة

ومن جهة اخري يقوم قطاع  المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لاجراء تحليل لعينات  المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة.

تعقيم الخزانات

 

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