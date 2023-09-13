كارفخال يفتح النار على الصحافة الإسبانية: "سأقاضيكم"

شن داني كارفخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، هجومًا شديدًا على الصحافة الإسباينة بعد واقعة رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، خلال نهائي كأس العالم لكرة القدم النسائية.

وأعلن كارفخال تضامنه مع لاعبات المنتخب الإسباني بعد واقعة روبياليس المسيئة، لتبدأ الصحافة الإسبانية في الهجوم على اللاعب ووجه له إتهامات فاضحة خلال تواجده بكأس العالم روسيا 2018.

تصريحات كارفخال

علق كارفاخال على هجوم الصحافة الإسبانية عليه في بيان له عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب على منصة "تويتر" سابقًا، و"x" حاليًا: "كل المعلومات التي جاءت في الصحافة خلال الأيام الماضية كاذبة تمامًا".

وتابع: "توجد حملة ضدي منذ تورطي في بعض المشاكل مع الأحزاب السياسية".

وأضاف: "أجد من المؤسف للغاية أن يكون لوسائل الإعلام الحق في استخدام ذلك ضدي والتحدث عن جريمة تخص الاعتداء الجنسي".

وأختتم كارفخال بيانه: "الكتابة والتحدث في هذه الأشياء بدون دليل وبدون عقاب تمنح مصداقية مزيفة لأطراف ثالثة، تستهدف تلطيخ اسمي وشرفي وسأتخذ بالفعل كل الإجراءات القانونية ضدهم".