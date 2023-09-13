إزالة 28 منزل عشوائي بمنطقة زرزارة في الغردقة

ترأس اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم، حملة لإزالة 28 منزل عشوائي بمنطقة زرزارة بالغردقة، وتم تنفيذ 16 اليوم واستكمال المتبقي غداً، وذلك بعد تعاقدهم على المساكن البديلة بمنطقة الروضة

وفي سياق متصل حرص رئيس المدينة على تسليم الوحدات للأهالي بمنطقة الروضة البديلة للعشوائيات بالغردقه و رافقه اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة

وأعرب الاهالي عن فرحتهم بالمساكن الجديدة ووجهوا الشكر لرئيس المدينة على حرصه على التواجد معهم لتسليمهم الوحدات بنفس

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإزالة المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى وحدات آمنة وتوفير حياة كريمة لهم

وكلف اللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال الغردقة صباح اليوم قسم البيئة بحي شمال عبدالرحمن نورالدين و سمير يوسف بإزالة فورية لحظيرة مواشي خلف مدرسة أحمد عرابي بالجهود الذاتية وذلك بناء على الشكوى الوارده من الهيئة العامه للابنيه التعليميه من تضررها من وجود الحظيرة

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء ياسر حماية رئيس المدينة بالتصدي لكل أشكال التعديات وازالتها من المهد وعدم التهاون في حق أملاك الدولة