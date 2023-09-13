جامعة سوهاج تقدم 217 منحة دراسية مجانية لأبناء سيناء

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تخصيص عدد ٢١٧ منحة دراسية مجانية لأبناء سيناء، وذلك بكليات الجامعة المختلفة بمقريها القديم والجديد، مؤكداً علي أن الجامعة تحرص علي دعم الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من أبناء سيناء، وتوفير فرص الدراسة لهم بالمجان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الاعلي للجامعات، بتوفير كافة الامكانيات اللازمة لأبناء سبناء لمواصلة العملية التعليمية ودمجهم بالمجتمع.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الحامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المنح المقدمة لأبناء سيناء موزعة كالآتي عدد 15 منح بكلية التجارة، 24 منحة بكلية بالألسن، 10 منح بكلية الآداب و المرشحين من مكتب التنسيق، و 5 منح بكلية الهندسة، 27 منحة بكلية العلوم، بالإضافة الي 75 منحة بكلية الزراعة، 10 منح بكلية الطب البيطري، 30 منحة بكلية التكنولوجيا والتعليم، 20 منحة بكلية الطب، ومنحة بكلية الصيدلة، الي جانب تقديم منح لنسبة 1%من عدد المقبولين بكلية التمريض عن طريق مكتب التنسيق.