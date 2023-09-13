محافظ الدقهلية يفتتح عددًا من المدارس بمركزي دكرنس ومنية النصر

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، عددًا من المدارس بمركزي دكرنس ومنية النصر بتكلفة إجمالية 43 مليون جنيه، بحضور الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر.

وشملت افتتاحات "محافظ الدقهلية" افتتاح مدرسة الشهيد طيار حمزة السحيتي الإعدادية بنين بمدينة دكرنس على مساحة 5 آلاف متر مربع ومكونه من 24 فصلا تعليميا بتكلفة 10 ملايين جنيه وتفقد فصول المدرسة والملعب ومنطقة الألعاب.

وافتتح المحافظ، مدرسة اولجا مطر الابتدائية بقرية القباب الصغري مركز دكرنس على مساحة 2,500 متر مربع ومكونة من 24 فصلا بتكلفة 11 مليون جنيه، ومدرسة الحاج محمد سالم للتعليم الأساسي بعزبة طراد قرية المحموديه مركز دكرنس على مساحة 2000 متر مربع ومكونه من 11 فصلا تعليميا بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة عبدالحميد مزروع الرسمية للغات بقرية الدراكسه التابعة لمركز ومدينة منية النصر على مساحة 4 آلاف متر مربع ومكونه من 28 فصلا تعليميا بتكلفة 14 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني.

وأكد محافظ الدقهلية، أن رئيس الجمهورية يولي بناء الإنسان المصري اهتماما كبيراً من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديدة من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية.

وأشار إلى أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس في مختلف مدن وقرى مصر هو وبحق إنجاز للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية، مؤكداً أن الهدف من إنشاء مدارس جديده هو تقديم خدمة تعليمية متميزه لكل الطلاب وتقليل كثافة الفصول لبناء جيل قوي مسلح بسلاح العلم والمعرفة.

وثمن مختار، دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات.

ووجه المحافظ، لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل كل ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الأنشطة الرياضية عليها.