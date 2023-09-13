الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قافلة خيرية لتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج بالتعاون مع جمعية "رسالة"

تقديم المساعدات للأسر
تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت محافظة سوهاج، عن قيام جمعة " رسالة " للأعمال الخيرية بقافلة خيرية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حيث استهدفت القافلة الأسر الأولى بالرعاية، بـ " قرية صديق المنشاوي بمركز دار السلام، وقرى القراقرة، والشيخ حمد، ونجع العرب، بمركز سوهاج، ومركزي أخميم وسوهاج، وقرية بني حرب بمركز طهطا، ومركز المراغة "، وذلك لمدة 3 أيام متتالية خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر الجاري .

وأوضح رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن القافلة جاءت بحضور عدد 90 متطوع، وشملت تركيب 40 سقف بالإضافة إلى طبقة أسمنتية لإعادة تأهيل المنازل، وتركيب عدد 8 وصلات مياه شرب، وتوزيع عدد 49 بوتاجاز 4 شعلة، وعدد 43 غسالة هاف، و عدد 30 غسالة عادية، بالإضافة إلى توزيع 29 سرير، و29 مرتبة، مقاس 120 سم .

الجريدة الورقية