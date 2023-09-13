تمريض الدقهلية يناقش خطط العمل الحالية والمستقبلية

عقدت إدارة التمريض بمديرية الصحة بالدقهلية، اجتماعها الدورى لمناقشة خطط العمل الحالية والمستقبلية، وذلك بمشاركة نحو 63 من رئيسات التمريض بالمستشفيات ومفتشات الإدارات الصحية .

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين محمد عبد ربه رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة والدكتورة عزة جلال مدير عام تمريض الرعاية العاجلة بالدقهلية والدكتورة مايسة تمام مدير عام تمريض الرعاية الأساسية وفريق التطوير بالإدارة المركزية للتمريض بالوزارة.

وبحث الاجتماع ملاحظات المرور الميدانى على المستشفيات وأهم المعوقات وطرق معالجتها بالإضافة إلى متابعة استلام الزى الرسمى الجديد مع التشديد على ارتدائه كاملاً.

وناقش المجتمعون تدعيم وحدات الرعاية الأساسية بعدد كاف من التمريض ورفع مستوى الأداء من خلال رصد الاحتياجات التدريبية.

وفى نهاية الاجتماع أشاد الفريق الوزارى بجهود الطب العلاجى بقيادة الدكتورة هبة الشريف وإدارة الرعاية الأساسية برئاسة الدكتور تامر الطنبولي وإدارة التمريض برئاسة أميمة صبحى العوضى للوصول إلى تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة جميع الفرق الطبية.