تعليم البحر الأحمر تواصل الاستعداد للعام الدراسي الجديد

عقد اليوم هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إجتماعـاً موسعاً بمديري العموم _مديري الإدارات التعليمية، الشئون القانونية

إدارة المتابعة اللامركزية بديوان المديرية؛ لبحث الإستعدادات للعام الدراسى الجديد ومتابعة آخر التعليمات الوزارية عقب عودته من الإجتماع مع وزير التربية والتعليم

وبدأ الإجتماع بالترحيب بالحضور، مستعرضاً عدداً من الموضوعات الهامة، ومنها ضرورة تقديم مديري الإدارات ووكلاء الإدارات لخطط المرور على المدارس فى الفترة القادمة لمتابعة الإستعدادات مع بيان بالموقف من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتحديد أعداد المدارس التي أنهت أعمال الصيانه البسيطه مدعمة بالصور، والمستندات الدالة على التنفيذ،والمدارس التى جارى تنفيذ الصيانة البسيطة بها محددًا موعد الإنتهاء من الأعمال، وكذلك المدارس التى لم تقم بعمل أي خطوات أو إجراءات في الصيانة البسيطة حتى تاريخه

وفى إطار تحفيز وتشجيع روح التميز، طالب وكيل الوزارة من مديرى الإدارات، بعمل بيان بأسماء أفضل مدرسة إستعدت جيداً لبدء العام الدراسي، وعمل تقرير شهرى عن أهم الإنجازات والتحديات للإدارة التعليمية، وكذلك أهم المشكلات التى تواجه المدارس والإدارات بشأن الإستعداد للعام الدراسي الجديد

وعلي صعيد آخر فقد أشار وكيل الوزارة بضرورة الإستعداد من بداية الأسبوع القادم لمشروع صقر ٩٤ الخاص بمجابهة الأزمات والكوارث، والإلتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم ١٢ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، مع التأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية، وعدم إستخدام أي خرائط أخرى أياً كان مصدرها مع الإلتزام بالكتاب الدورى رقم ۳۳ بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۷، بشأن إجراءات الإستعداد للعام الدراسي الجديد ۲۰۲/۲۰۲۳ وتعميم الكتاب على جميع المدارس، مع التأكيد على عدم تداول المستندات الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، والتواصل مع المؤسسات الإعلامية بدون الرجوع لمدير المديرية، بالإضافة إلى تكثيف إجراءات وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي، وبث القنوات التعليمية والمنشآت مركزياً وإتاحتها لجميع الطلاب وإتاحة منصة بث مباشر خاصة بالمديرية، مشيراً إلى أنه تم تفعيل معارض أهلاً مدارس للأدوات المدرسية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمحافظة، والذي إفتتحه اللواء محافظ الأقليم الأسبوع الماضي

وطالب وكيل التعليم مديرى الإدارات بالإبلاغ الفورى عن أي حدث سلبي أو إيجابى يحدث أثناء اليوم الدراسى أو بعده، مع تفعيل لائحة الإنضباط المدرسى ووحدات التواصل والدعم للمعلمين، وتحقيق الإنضباط الإدارى والفنى بديوان الإدارة والمدارس، وكذلك عمل بيان بالمطالبات القضائية بكل إدارة تعليمية منذ ۲۰۱۹ حتى ۲۰۲۳

وفى نهاية الإجتماع أكد وكيل وزارة التربية والتعليم علي أن الإلتزام والإنضباط عنوان لأى نجاح ولا بد أن نسعى جميعاً؛ لتحقيق ذلك داخل مدارسنا وكافة منشآتنا التعليمية، متمنياً للجميع عاماً دراسياً منضبطاً ومنظماًومتميزاً.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،

واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمتابعة الإستعداد للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.