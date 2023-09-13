الأرصاد تفجر مفاجأة عن مسار العاصفة دانييال في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن العواصف أو المنخفضات الجوية، أن المنخفض الجوي اليوم يتجه إلى شرق جمهورية مصر العربية، حيث توجد فرص لسقوط أمطار حدتها بين الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة لمناطق من مدن القناة وخليج السويس.

وأضافت غانم، في تصريحات متلفزة، أن العاصفة دائمًا ما تكتسب قوتها من البحر، وهذا ما حدث مع العاصفة دانيال المتوسطية؛ ولكنها بمجرد دخولها اليابسة تفقد جزءا كبيرا من قوتها، مشيرة إلى أن العاصفة تحولت في مصر إلى منخفض جوي تسبب في بعض التقلبات الجوية الخفيفة، مثل هطول الأمطار، ونشاطا في حركة الرياح.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فرص الأمطار اليوم غير مؤثرة على أي أنشطة أو أعمال يومية، لافتة إلى أن الرمال والأتربة المثارة بدأ أثرها يزول اليوم من أغلب مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أنه مع يوم غد، الخميس، ستنتهي فرص سقوط الأمطار تماما على معظم محافظات الجمهورية، ونعود إلى الاستقرار مرة أخرى والتحسن التام في معظم أنحاء الجمهورية.

واشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بسبب ظاهرة النينيو؛ زاد الاحترار العالمي والتغيرات المناخية، ومن الوارد ومتوقع تكرار حدوث مثل الظواهر الجوية العنيفة.