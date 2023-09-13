تعليم الفيوم يحصد المركز الخامس في مسابقة "ابدع وابتكر"

حصل تعليم الفيوم على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة ابدع وابتكر، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) في مسابقة أبدع وابتكر لطلاب المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

ميرنا نبيل

وفازت الطالبة مرثا نبيل عطا الله ابو السعد حنا - مدرسة التوفيق الإعدادية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية ،. بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية

وفي مسابقة معا نستطيع ، فاز الطالب عمر محمد فاروق - مدرسة العزب الرسمية للغات بغرب الفيوم،بالمركز السادس على مستوى الجمهورية

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقات على مستوى الجمهورية ، وقدمت رسالة شكر وتقدير الي عادل نجدي موجة عام الحاسب الآلي بالمديرية ، وتوجية الحاسب الالي بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.













