يوفنتوس يوقف بوجبا ويحرمه من 3 أمور

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي إيقاف بول بوجبا لاعب وسط اليوفي على خليفة أزمة المنشطات التي تورط فيها اللاعب الفرنسي خلال الفترة الأخيرة.



وكان بوجبا أجرى تحليل منشطات بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي الشهر الماضي، وجاءت النتيجة إيجابية.



وجاءت نتيجة تحليل المنشطات إيجابية، وعليه قرر النادي الإيطالي إيقاف بوجبا لعدة أيام بشكل مؤقت لحين إجراء تحليل مضاد.



اتخذ يوفنتوس قرار جديد ضد بوجبا بإيقافه وعليه لن يتمكن من التدريب أو الحصول على الراتب حتى يتم توضيح وضعه.



وفي حال إدانة بوجبا بشكل نهائي سيكون يوفنتوس قادر على إنهاء عقده، ما يوفر 30 مليون يورو بشكل إجمالي.



وألقى اللوم على اللاعب بوجبا بعدما حصل على فيتامينات في فترة تواجده في أمريكا أوصى بها له أحد أصدقائه الذين يعملون في مجال الطب، دون العودة لأطباء النادي.

