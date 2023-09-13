ضبط أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالفيوم، عددا من الحملات على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالانشطة التموينية المتنوعة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك بإشراف المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم، وإدارة الرقابة التموينية بالإدارة.

ضبط 25 شيكارة أسمدة زراعية قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية وتمكنت من ضبط عدد 25 شيكارة من الأسمدة الزراعية الخاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 1250 كيلو من الأسمدة الزراعية صنف يوريا 46%، تم تجميعها بأحد المحلات بغرض بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة خارج الجمعيات الزراعية.وذلك لدى تاجر بناحية مركز الفيوم.

وتم التحفظ على الأسمدة الزراعية المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وفي نفس السياق قامت إدارة تموين مركز الفيوم، بتنفيذ عددا من الحملات الثابتة والمتحركة على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بنطاق المركز والطرق الداخلية المتفرعة منه، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من الادارات التموينية بالمراكز أو مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.