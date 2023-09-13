إعصار دانيال.. وصول 87 جثمانًا لمصريين توفوا في ليبيا ودفنهم بمحافظاتهم

قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، وافر التقدير للقوات المسلحة للدور الذي تقوم به، حيث نفذت إجلاء لعدد ٨٧ جثمانًا لمصريين توفوا جراء الكارثة بعواصف ليبيا، وتم التعرف على أسمائهم كما قامت قواتنا بإخلاء عدد من المصابين من قلب المناطق المتضررة، وجار علاجهم في المستشفى الميداني المصري بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وصول جثامين المصريين ضحايا العاصفة دانيال

وصول جثامين المصريين ضحايا العاصفة دانيال

طلعات جوية لتقديم مساعدات للمتضررين

وأوضحت الوزيرة أن مصر لا تترك أبناءها، وأن القوات المسلحة بالتعاون مع السلطات الليبية استطاعت أن تقوم بطلعات جوية لتقديم مساعدات للمتضررين، وكذا لإعادة الجثامين المصرية للمحافظات التي ينتمون إليها لدفنهم إلى مثواهم الأخير بأرض الوطن.

هذا وتتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تتطورات الأزمة على مدار الساعة.

وصول جثامين المصريين ضحايا العاصفة دانيال

وصول جثامين المصريين ضحايا العاصفة دانيال



وقد أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها للأسر المصرية ممن فقدوا أبنائهم جراء العاصفة "دانيال" التي وقعت في ليبيا خلال الايام الماضية، كما تعرب عن خالص مواساتها للشعب الليبي الشقيق في ضحاياه نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد.