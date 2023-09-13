بدء العمل بإنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية السلام في الأقصر

أعلن العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت بالأقصر، عن بدء العمل بإنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية السلام والذى تنفذة هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء والذى يأتى ضمن خطة مشروعات مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات حياة كريمة وتذليل أى عقبات تعوق العمل بها.



وتهدف هيئة تنمية الصعيد إلى تطوير العنصر البشرى وتشغيل الشباب في المجالات الحرفية المختلفة وذلك وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 في دعم الصناعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية الهائلة ، كما ان المجمع يضم اقساما لكافة الصناعات الحرفية التى تشتهربهاالقرية وذلك لتنمية الحرف ضمن مبادرة القرى المنتجة والتى أطلقت ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصري.



يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير ١٥٠٠قرية على مستوى الجمهورية(حياة كريمة ) .