محافظ الأقصر يتابع موقف مشروعات "حياة كريمة" بمركزي إسنا وأرمنت

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إسنا وأرمنت ، بحضور هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر والمهندس أحمد حسن، مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، والمهندس صبحي الطيري رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر وكافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات المبادرة في محافظة الأقصر.



وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية وتحديد المشروعات التي تم الانتهاء منها والمشروعات التي يتم العمل بها ووجه المحافظ بضرورة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وبحث الإجتماع موقف المجمعات الخدمية الحكومية تمهيداً لافتتاحها قريباً وكذلك بحث موقف المشروعات المنفذة في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم والتضامن الاجتماعي والاتصالات والطرق والإسعاف، إلى جانب موقف المجمعات الزراعية، وغير ذلك من المشروعات التي يتم من خلالها إقامة ورفع كفاءة المنشآت الخاصة بتلك القطاعات، لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قري مركزي إسنا وأرمنت.