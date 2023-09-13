العراق وأمريكا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، مع مساعدة وزير الخزانة الامريكية، إلزابيث روزنبرج، العلاقات الثنائية والإجراءات المتخذة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ضرورة استمرار الدعم المقدم من قبل الخزانة الأمريكية

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الأربعاء أن "المحافظ علي محسن العلاق، بحث مع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكدا ضرورة استمرار الدعم المقدم من قبل الخزانة الأمريكية والجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتطبيق تعليمات الامتثال الدوليةفي النظام المصرفي العراقي.

وناقش الجانبان -وفقا للبيان- مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي، ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي من جهة أخرى، فضلا عن إمكانية تقديم الدعم الفني في مجال تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرصينة بآليات تمكن تمويل التجارة الخارجية المشروعة، بعملات مختلفة منها (اليورو، اليوان الصيني، والدرهم الإماراتي).

من جانبها، ثمنت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية، جهود وخطوات البنك المركزي العراقي بالتعاقد مع شركات التدقيق الدولية لضمان دقة الإجراءات وشفافيتها.