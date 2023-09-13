روي فيتوريا: فخور باللاعب المصري

رد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم على الانتقادات التي تعرض لها لاعبي الفراعنة عقب الخسارة من تونس بالأمس.

وأكد المدرب البرتغالي على ثقته الكاملة في اللاعب المصري، على الرغم من الهزيمة التي تعرض لها، مشيرًا إلى أنه فخور باللاعب المصري.

وقام فيتوريا بالتعليق على سؤال وجه له عن انخفاض رغبة لاعبي مصر في الفوز أمام تونس، فقال: "من يقول هذا الكلام شاهد المباراة؟! نحن لم نكن نلعب أمام 8 لاعبين فقط أو حوائط بلاستيكية".

وتابع: "الرغبة كانت موجودة واستقبالنا لهدفين أثر على اللاعبين، ولكن من يقول ذلك عليه أن يخجل من نفسه، أنا فخور باللاعب المصري".

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت نشوب أزمة بين منتخب مصر والنادي الأهلي، بشأن اللاعبين الدوليين، حيث رغب الأهلي في إراحة لاعبيه وعدم انضمامهم لمعسكر الفراعنة، من أجل لعب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ونجح خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي بالاتفاق مع حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف على منتخب مصر بحل الأزمة، بعدما قام المدرب البرتغالي باستبعاد رباعي المارد الأحمر محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، من المعسكر بعد مباراة إثيوبيا الماضية وإعفائهم من لقاء تونس.