الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق وفرنسا يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك

وزير الخارجيَّة العراقي
وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، مع السفير الفرنسيّ لدى العراق ايريك شوفالييه، الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، ومن أبرزها عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثالثة، والذي يُؤكّد على الشراكة والتكامل الاقتصاديّ.

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وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من سمة الدخول بين بلاده والإمارات

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اتفاقية استراتيجية بين العراق وأمريكا على المحك لهذا السبب

تنسيق المواقف بين العراق وفرنسا في القضايا الإقليميَّة والدوليَّة:

 استعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم الأربعاء، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - التحديات الإقليميَّة والدوليَّة وتحقيق المصالح المُشترَكة والتأكيَّد على دور العراق الحيويّ لإرساء دعائم الأمن والإستقرار في المنطقة"، بالإضافة لتنسيق المواقف بين العراق وفرنسا في القضايا الإقليميَّة والدوليَّة، خلال الاجتماعات القادمة للجمعيَّة العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الشهر الجاري.

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الجريدة الورقية