منتخب ألمانيا يكسر سلسلة الأرقام السلبية

بعد سلسلة من النتائج السلبية، عاد المنتخب الألماني إلى الفوز من جديد بعد انتصاره على الديوك الفرنسية بهدفين لهدف.



كان منتخب ألمانيا سقط أمام اليابان برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما منذ أيام وديا.

قبل أن ينجح المانشافت تقدم على نظيره الفرنسي بهدف في أول أربع دقائق عن طريق لاعبه توماس مولر، قبل أن يضيف لوريه ساني هدف المنتخب الألماني الثاني فيما أحرز هدف فرنسا الوحيد أنطوان جريزمان.



يأتي هذا الأنتصار بعد إقالة مدربه هانزي فليك وتعيين فولر مديرا فنيا بشكل مؤقت بدلا منه.



بهذا الفوز كسر المنتخب الألماني سلسلة الخسائر التي تلقاها المانشافتبشكل متواصل لـ خمس مباريات سابقة بقيادة هانزي فليك الذي تمت إقالته بشكل رسمي بعد الهزيمة أمام اليابان برباعية مقابل هدف.



كما أن المانشافت كسر سلسلة الهزائم المتتالية، وهو الرقم الذي يتعرض له منذ كأس العالم 1954 الذي توج به.