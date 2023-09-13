الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

موسكو تستدعي القائم بأعمال سفير مولدوفا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه تم استدعاء القائم بأعمال سفير مولدوفا لدى موسكو إلى الوزارة بسبب ترحيل رئيس وكالة "سبوتنيك مولدوفا" فيتالي دينيسوف.

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 قالت زاخاروفا - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه تم استدعاء القائم بأعمال سفير مولدوفا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية على خلفية ترحيل رئيس وكالة "سبوتنيك مولدوفا.

وتم ترحيل رئيس وكالة "سبوتنيك" بمولدوفا، فيتالي دينيسوف، من البلاد، صباح اليوم الأربعاء، فيما أفادت الهيئة العامة للهجرة بمولدوفا، أن طرد فيتالي دينيسوف من الجمهورية جاء بتهمة التدخل في الشئون الداخلية للبلاد .

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