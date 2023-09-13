لمعالجة التشوه البصري.. عقارات محور المستشار عبد المجيد محمود بالمقطم تتزين بطلاء موحد

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب، محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية في أعمال رفع كفاءة البلوكات والعقارات المطلة ودهانها بلون موحد وذلك بمحور المستشار عبدالمجيد محمود بنطاق حي المقطم بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية طبقًا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

تم الانتهاء من دهان ٢٦ عقارًا مطلًا على محور المستشار عبدالمجيد محمود من واجهات المبانى والنوافذ باللون الموحد

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من دهان ٢٦ عقارًا مطلًا على محور المستشار عبدالمجيد محمود من واجهات المباني والنوافذ باللون الموحد "البيج الفاتح"، لإعادة اللمسة الجمالية والحضارية، واستعادة الهوية المصرية، والنسق الحضاري ومعالجة التشوه البصري للمباني وتنفيذاً لخطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع حي المقطم وارتقاء بمظهر المحاور المرورية الجديدة.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية لكل أعمال التطوير من طلاء عقارات وإزالة كل المخالفات وإلاشغالات وغيرها من أعمال مع تطوير كافة الطرق حتى لا يعاود مرة أخرى الوضع كما كان عليه ومنع تشويه التطوير الذي شهدته المنطقة.

ويأتي هذا في ضوء التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي والذوق العام لجميع المباني وخلق وجهة حضارية تماشيا مع أعمال التطوير المستمرة وخلق محاور مرورية جديدة من خلال مواصلة الجهود المبذولة بصورة مستمرة.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد أعلن أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لكل الطلاب غير القادرين وأبناء الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال تدشين اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمبادرة "مدرستى سعادتى" بأحياء المنطقة الغربية من مقر الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالأزبكية.

والمبادرة التى أطلقتها محافظة القاهرة تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة.

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ساهمت بشكل كبير في تغيير شكل الحياة إلى الأفضل، خصوصًا وأنها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وثمن اللواء خالد عبدالعال دور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وعلى هامش الحفل افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معرض الأسر المنتجة لأحياء المنطقة الغربية الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ومنصة أيادى مصر.

وأشاد محافظ القاهرة بجودة المنتجات المعروضة ووجه بالتوسع فى إقامة هذه المعارض حيث تضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والإكسسوارات والمواد الغذائية.

وتواجد خلال الحفل مسئولى منصة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية للقيام بتصوير المنتجات لوضعها على المنصة للترويج لها فى الداخل والخارج.

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعزالدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وفاتن إبراهيم رئيس حى الأزبكية، وعدد من قيادات المحافظة.