الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن "العنف الأسرى _ الأسباب والحلول " بأبوقرقاص

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا ، ندوة توعوية عن ، ( العنف الأسرى _ الأسباب والحلول ) ، تحت شعار "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة".

 

 

 

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أبيوها، بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا ، وتنفيذا للتكليفات الصادرة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة، وجاء ذلك بحضور فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأمومة و الطفولة بالمحافظة، على عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية بابيوها، والمستشارة دعاء شلقامى أمين محكمة الأسرة وعضو المجلس القومى للمرأة.

 

 

 

من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء ، على أن الأسرة هى المؤسسة الإجتماعية الأولى ، والتى ينمو فيها الطفل ويكتسب من خلالها سلوكياته ، مما يجعل ظاهرة العنف الأسرى من أخطر المشكلات التى تهدد المجتمع ، لما تنتجه من شخصيات اجتماعية غير إيجابية ، بسبب التصرفات السلوكية بين الزوجين بإعتبار أن الأسرة هى ركيزة المجتمع ٠

 

 

 

كما ناقشت الندوة أسباب ظاهرة العنف الأسرى ، وطرحت العديد من الحلول التى من شأنها أن تزيد من الوعى الأسرى ، من خلال دور الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرى المباشر ، مثل المؤسسات الدينية بدورها فى تكريس مفهوم التراحم والترابط الأسرى ، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية فى الندوات والمحاضرات ، لتوضيح الآثار السلبية للعنف الأسرى كإحدى المشكلات والأمراض الإجتماعية وآثارها على المجتمع .

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