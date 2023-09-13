ندوة عن "العنف الأسرى _ الأسباب والحلول " بأبوقرقاص

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا ، ندوة توعوية عن ، ( العنف الأسرى _ الأسباب والحلول ) ، تحت شعار "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة".

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أبيوها، بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا ، وتنفيذا للتكليفات الصادرة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة، وجاء ذلك بحضور فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأمومة و الطفولة بالمحافظة، على عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية بابيوها، والمستشارة دعاء شلقامى أمين محكمة الأسرة وعضو المجلس القومى للمرأة.

من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء ، على أن الأسرة هى المؤسسة الإجتماعية الأولى ، والتى ينمو فيها الطفل ويكتسب من خلالها سلوكياته ، مما يجعل ظاهرة العنف الأسرى من أخطر المشكلات التى تهدد المجتمع ، لما تنتجه من شخصيات اجتماعية غير إيجابية ، بسبب التصرفات السلوكية بين الزوجين بإعتبار أن الأسرة هى ركيزة المجتمع ٠

كما ناقشت الندوة أسباب ظاهرة العنف الأسرى ، وطرحت العديد من الحلول التى من شأنها أن تزيد من الوعى الأسرى ، من خلال دور الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرى المباشر ، مثل المؤسسات الدينية بدورها فى تكريس مفهوم التراحم والترابط الأسرى ، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية فى الندوات والمحاضرات ، لتوضيح الآثار السلبية للعنف الأسرى كإحدى المشكلات والأمراض الإجتماعية وآثارها على المجتمع .