جامعة سوهاج تشارك في فعاليات قمة هواوي مصر للتعليم العالي 2023

شاركت جامعة سوهاج في قمة هواوي مصر للتعليم العالي ٢٠٢٣، والتي اقيمت تحت شعار "تسريع الرحلة الرقمية للتعليم العالي"، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور نخبة من المديرين التنفيذيين للمعلومات بالجامعات المصرية، ومديري الأكاديميات الخاصة بأكاديمية هاواوي الدولية بالجامعات المصرية، وذلك بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن مشاركة الجامعة تأتي تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي، والرؤية المُستقبلية لكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مؤسسات التعليم العالي والتوجه نحو جامعات ذكية مُستدامة، مضيفاً ان هذه القمة تعد فرصة لاستكشاف أهم التقنيات الناشئة في صناعة التعليم، وتمكين نخب الصناعة والخبراء والشركاء من مناقشة طريق التحول الرقمي، واتجاهات تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم.

وأضاف الدكتور محمد حشمت، المدير التنفيذي للمعلومات ومدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية وأكاديمية هاواوي بالجامعة، ان الأكاديمية ستواصل بناء منصة مفتوحة وتعاونية ومشتركة، حيث يمكن من خلالها تبادل الأفكار مع قادة الصناعة، و التفاعل مع قادة التعليم لمناقشة ابتكارات هواوي وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع التعليم، إلى جانب التعرف على المزيد من الشركاء لتأسيس نظام بيئي وشراكة مبتكرة.

وأوضحت المهندسة نهال المغربي المدير التنفيذي لأكاديمية هاواوي بالجامعة أن فاعليات القمة تضمنت عقد جلسات حوارية؛ لتبادل الأفكار المُبتكرة في مجال التعليم العالي وتشجيع ودعم البحث العلمي في مجال التحول الرقمي؛ لنقل الخبرات والمعرفة وتخريج جيل جديد من الطلاب ذوي القدرة على مواجهة تحديات سوق العمل.

جدير بالذكر ان وفد الجامعة المشارك باللقاء ضم كلاً من من الدكتور محمد حشمت عبداللاه المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ومدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية وأكاديمية هاواوي، والمهندسة نهال مغربي بهيج مدير وحدة التأهيل الوظيفي والخدمات الطلابية بجامعة سوهاج ومدير تنفيذي لأكاديمية هاواوي بالجامعة، والمهندس عمرو المساوي منسق عام التدريبات ومسئول العلاقات الخارجية بوحدة التأهيل الوظيفي والخدمات الطلابية، والمهندس علاء صادق مهندس دعم فني بالشبكة بالادارة المركزية بالجامعة .