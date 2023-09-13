فيتوريا عن لاعبي الأهلي: "كويس إن الناس واخدة بالها"

علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على عدم انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر الفراعنة، عقب الهزيمة من تونس، في المباراة التي أُقيمت بالأمس على ملعب الدفاع الجوي.

وكانت المنتخب التونسي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره المصري بنتيجة 3/1.

وأكد فيتوريا على أنه لم يخض أي معسكر لمنتخب مصر بأريحية منذ توليه مهمة القيادة الفنية للفراعنة.

تصريحات فيتوريا

ورد فيتوريا على سؤال له بترك لاعبي الأهلي، في المقابل رفضت تونس ترك علي معلول وجنوب افريقيا لبيرسي تاو، فال: "كويس إن السؤال ده الناس واخدة بالها منه".

وأضاف: "لتواجهني عقبات وصعوبات فلم اخض أي معسكر لمنتخب مصر بأريحية، في كل معسكر يوجد شيئ، أحتاج أن أعمل في هدوء، اللاعب معي لا يكون في كامل تركيزه بسبب مباريات فريقه".

وتابع: "فترة تواجدي في بنفيكا كان لدي لاعبون من البرازيل والأرجنتين، ومع ذلك كنت أترك اللاعبين".

وأكمل: "أخوض المران بـ 4 أو 5 لاعبين ولكن أنا أحترم التوقفات، واللاعبون كانوا يحضرون بطائرات على المباريات مباشرة".