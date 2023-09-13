جنوب الوادي: لا تأثير لإجازة السبت بالخدمات المُقدمة لنزلاء المستشفى الجامعي

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تطبيق قرار مجلس جامعة جنوب الوادي باعتبار يوم السبت من كل اسبوع اجازة رسمية وذلك بمستشفيات قنا الجامعية.

خلال اجتماعه بالدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وعادل الأفيوني أمين عام الجامعة ومديري المستشفيات الجامعية والقيادات الإدارية.

أكد رئيس الجامعة على استفادة العاملين بالمستشفيات الجامعية من هذا القرار مع عدم الإخلال بالخدمات المقدمة إلى مرضى المستشفيات الجامعية والمترددين عليها.

وبيّن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه سيتم منح جميع الإدارات الغير متعاملين بشكل مباشر مع جمهور المستشفيات يوم السبت إجازة من كل أسبوع، وسيتم تطبيق نظام التناوب بين الإدارات والأقسام ذات التعامل المباشر لضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة، كما تم تعديل جدول العيادات الخارجية بما يتناسب مع هذا القرار.

متابعة امتحانات دور سبتمبر

في سياق ذي صلة، قام رئيس جامعة جنوب الوادي بجولة تفقدية بلجان امتحانات دور سبتمبر بكلية الحقوق بحضور الدكتور محمد رشدي عميد الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس حيث تابع سير العمل بلجان الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على توفير مختلف سبل الراحة للطلاب وتواجد أستاذ المادة للإجابة على أي استفسار والمتابعة المستمرة للجان يؤدي الامتحانات اليوم عدد 58 طالبًا بكلية الحقوق.