فيتوريا: "هناك من ينتظر هزيمة المنتخب المصري"

أعرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن حزنه الشديد، بعد خسارة الفراعنة من تونس.

تلقى المنتخب الوطني هزيمة من نظيره التونسي بـ3 أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

تصريحات فيتوريا:

علق فيتوريا في المؤتمر الصحفي على خسارة مصر من تونس، إذْ قال: "بالتأكيد كان هناك من ينتظرهزيمتنا من تونس، المفترض أن أخوض المعسكر في 10 أيام بكل اللاعبين الذين أحتاجهم، ووقتها أكسب أو أخسر سيكون الأمر يتعلق بي".

تابع: "المنتخب التونسي لعب وكأنها مباراة نهائية، هل الأندية سعيدة الآن؟! ولكن أنا حزين واللاعبين كذلك".

وأكمل: "حقي أن أحصل على جميع اللاعبين خلال مباريات منتخب مصر في أي وقت".

تسيطر حالة من القلق والخوف على جماهير الكرة المصرية بعد المستوى السيء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب خلال ودية تونس، على الرغم من تواجد عدد من القوام الأساسي للفراعنة خلال هذه المباراة.