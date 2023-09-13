ندوة توعوية للأزهر الشريف عن ترسيخ المفاهيم الصحيحة للإسلام بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تنفيذ مركز شباب منسافيس، ندوة توعوية دينية بالتعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

وإدارة الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهى قافلة دعوية تهدف إلى عمل ندوة توعية المواطنين، عن ترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي، والبعد عن التطرف والمغالاة وقبول الآخر، والتسامح والعفو عند المقدرة، وتلك هي عقيدة ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وذلك بحضور مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بتنفيذ الأنشطة المختلفة بمراكز الشباب، والتي تتناسب مع كافة الأعمار والفئات العمرية ، والتي تجعل مراكز الشباب مركز لخدمة المجتمع، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشه مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة وتنفيذ كامل مخيمر مدير إدارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص.