مولر يشيد بـ فولر مدرب ألمانيا" المؤقت"

أثنى توماس مولر لاعب منتخب ألمانيا، المدرب المؤقت رودي فولر وقيادته الفريق إلى تحقيق فوز معنوي على فرنسا أمس الثلاثاء 2-1 بعد إقالة المدرب السابق هانزي فليك.

وجاء الثناء لتعامل فولر مع الوضع خلال الأيام الماضية

وأقال الاتحاد الألماني فليك من منصبه يوم الأحد بعد الخسارة المذلة على أرضه من اليابان 4-1 .

وكلف فولر المدير الرياضي بتولي مسؤولية تدريب الفريق في مباراة فرنسا التي سجل فيها توماس مولر وليروي ساني هدفاً في البداية والنهاية ليحقق أبطال العالم 4 مرات سابقة فوزاً معنوياً هاماً بعد سلسلة من الخسائر.

وقال مولر بعد المباراة: بالنسبة لنا، كان من الواضح أننا ركضنا كثيرا اليوم. كان الوضع مجنونا في الأيام الثلاثة الماضية، لكن تهانينا لرودي وفريقه المعاون على كيفية تعاملهم مع الأمر، فعلنا ما كان يتعين علينا القيام به، عملنا بجدية وحصلنا على مكافأة ذلك، لا ينبغي أن نفكر كثيرا في هذا الفوز لكن بالنسبة لنا كان انتصارا معنويا.

وتسعى ألمانيا، التي فازت في أربع بين آخر 17 مباراة قبل الأمس، لتحقيق نجاح كبير قبل استضافة بطولة أوروبا العام المقبل بين جماهيرها وتأمل في استعادة مكانتها المفقودة بين القوى الكبرى في العالم.